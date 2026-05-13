Atacante do Botafogo emprestado ao Fortaleza retorna em julho

Cria da base do Botafogo, o atacante Kayke, de 19 anos, não permanecerá no Fortaleza para a sequência da temporada. O centroavante retornará à equipe carioca após o fim do período do empréstimo, que vai até o fim de junho de 2026. Segundo informações do portal "Diário do Nordeste", a devolução do atleta deve ocorrer já durante a próxima pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo.

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Kayke chegou ao Fortaleza em agosto de 2025, integrando o pacote de reforços que contou com o aval do então técnico da equipe, Renato Paiva. No entanto, o jovem não conseguiu firmar espaço na equipe titular.

Ao todo, somando as atuações entre 2025 e 2026, o centroavante disputou apenas 11 partidas com a camisa do Leão. Neste período, acumulou 253 minutos em campo e marcou um gol.

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