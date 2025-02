O Botafogo venceu, por 1 a 0, sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (6), no estádio de Moça Bonita, em Bangu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Porém, o que chamou a atenção foi o extracampo, tanto durante quanto após o apito final. Com três atletas lesionados, o Glorioso enviou um ofício à FERJ cobrando intervenção sobre as condições do gramado.

O Alvinegro perdeu três jogadores por lesões durante o duelo contra o Nova Iguaçu. Bastos foi o primeiro, logo aos três minutos, e deu lugar a Serafim, que no segundo tempo, também sentiu o músculo e precisou ser substituído. Ainda no primeiro tempo, Arthur foi mais que sentiu a posterior da coxa e deixou o gramado, dando lugar a Rafael Lobato.

Por isso, o diretor de futebol do Alvinegro, Alessandro Brito, repudiou as condições do campo e cobrou a FERJ para maior rigidez no cumprimento de requisitos básicos para uma disputa esportiva no estádio.

Nesta sexta-feira (7), o Bangu, dono do estádio, respondeu às acusações do Botafogo, pelas redes sociais, esclarecendo sobre pontos questionados. Confira a nota do Alvirrubro:

1 - O gramado do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho (Moça Bonita) foi completamente interditado desde o início de dezembro até o começo do Cariocão para uma ampla reforma. Sendo aprovado por todas as instâncias da competição antes de começar a temporada. Durante este período, o Bangu se preocupou em não macular o gramado, respeitando as exigências das instituições que cuidam deste ramo, dos clubes interessados e com contrato para atuar no campo e da própria FERJ.

2 - O Fluminense Football Club nos procurou antes de começar o Carioca para mandar seus dois primeiros jogos no estádio. Realizou as partidas sem nenhuma reclamação técnica. O Tricolor, inclusive, empatou as duas partidas que fez em Moça Bonita.

O clube questionou, também, a falta de inspeção de representantes do Glorioso ao gramado do estádio antes da partida desta quinta-feira (6).

3 - Nos causou certa estranheza o Botafogo ter nos consultado, semanas antes, questionando se o estádio teria condições de receber um jogo do clube e, mesmo assim, não ter vindo nenhum representante antes inspecionar ou realizar uma visita ao gramado.

Nos honra e, muito, ter o atual campeão do Brasil e da América jogando em nosso "país", mas acreditamos que neste caso, o Botafogo agiu "à moda Bangu" para esta partida.

Além disso, citou que o gramado sintético do Nilton Santos é alvo constante de críticas e disse que “culpar o piso por desempenho abaixo das tradições do Botafogo pareceu conveniente”. E levantou dúvidas sobre a preparação física do e opções técnicas do Glorioso.

4 - Por último, um questionamento: será que os atletas do Glorioso jogaram com a chuteira adequada para este tipo de gramado? Culpar o piso por um desempenho abaixo das tradições do Botafogo, nos pareceu conveniente.

Entendemos que em início de temporada estes tipos de ações são corriqueiras. Os atletas que saíram lesionados estavam sem jogar há um tempo. Será mesmo que foi o gramado? Ficam estes questionamentos.

5 - Nos parece exagerado, o Botafogo pensar em enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), com alguma intenção de interditar o estádio, por achar que o gramado foi o suposto causador das lesões de dois de seus atletas. O Botafogo joga em gramado sintético e ouve, durante a temporada, diversas queixas relacionando o tipo de campo a possíveis lesões. Está tentando inverter o discurso, sem provas científicas?

Veja nota do Botafogo

– É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes. É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva, e para isso solicitamos que a organização do torneio seja firme nessa cobrança. Temos muito compromisso nesse aspecto no Estádio Nilton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais.

