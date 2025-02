Entenda qual a expectativa do Botafogo para a janela de transferências

A primeira janela de transferências de 2025 está em seus momentos finais. Depois de uma temporada histórica, ao conquistar dois dos maiores títulos do futebol brasileiro, o Botafogo busca reforçar o elenco glorioso e repor saídas de peso, para manter o nível competitivo. Além de um técnico, a diretoria definiu quantos jogadores pretende trazer ainda este mês.

Em meio a diversas novelas de negociações, a diretoria alvinegra recalcula rota em busca de um novo técnico. Artur Jorge anunciou sua saída do clube no início de janeiro, rumo ao Al-Rayyan, do Catar. Agora, a escolha do novo comandante é centralizada nas mãos de John Textor, dono da SAF, que tem feito entrevistas para achar o técnico ideal. A expectativa do norte-americano é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso.

O Botafogo tem alguns jogadores mapeados para suprir as lacunas deixadas pelas saídas. Ao todo, já são 15 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon), Pablo (devolvido ao Flamengo) e Lucas Halter (rumo ao Vitória), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo, Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Carlos Alberto também já deixaram o clube.

Apesar da barca de saídas, o time titular não teve grandes mudanças. Apenas Luiz Henrique e Almada são baixas entres os 11 iniciais da equipe campeã nacional e continental. Porém, o elenco enxuto já começa a deixar sinais preocupantes para a temporada.

Prioridades

As principais lacunas da equipe são defesa e ataque. Com a lesão de Bastos e saídas de Adryelson, Lucas Halter, Pablo e Marçal (que já chegou a fazer a posição), as opções para a zaga se limitaram. A situação ficou pior após a partida contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (6), em Moça Bonita. Serafim, jovem da base que entrou como opção ao angolano, também sentiu o músculo, e foi substituído. Assim, o Alvinegro ficou sem opções para a zaga no banco de reservas.

No setor ofensivo, a saída de jogadores fundamentais para a equipe ligaram o alerta da diretoria para reforçar a posição, que não era uma prioridade. Jovens da base têm sido opções constantes para o técnico Carlos Leiria na disputa do Campeonato Carioca.

A expectativa da diretoria alvinegra, para esta janela, é a contratação de, ao menos, oito reforços. Até então, seis jogadores já estão acertados com o Glorioso. Até o dia 28 de fevereiro, data limite da janela nacional, o clube deve fechar com mais dois jogadores.

Reforços desta janela

Jair (zagueiro) Léo Linck (goleiro) Artur (atacante) Wendel (volante) - só chega em junho David Ricardo (zagueiro) Rwan Cruz (atacante)

Alguns nomes têm surgido no mercado do Botafogo. As negociações com o meia Bitello seguem, mas partes esbarram em termos salariais para concretizar a compra do atleta. O empresário do jogador se reuniu com o Dínamo de Moscou na última quarta-feira (5), para acertar as arestas e fazer andar as negociações.

Além de Bitello, o Glorioso segue no mercado em busca de reforços e substituos de Luiz Henrique e Thiago Almada. Nomes como Rollheiser (atacante) e Santiago Rodriguez (meio-campista) são especulados no mercado alvinegro.

A equipe comandada por Carlos Leiria volta a campo no próximo domingo (9), contra o Madureira, pela nona rodada do Campeonato Carioca, a partir das 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com indefinições na zaga, o recém-anunciado David Ricardo pode fazer sua estreia.

