Saiba como jogam os times de Roberto Mancini, alvo do Botafogo

O Botafogo está no mercado em busca de um novo treinador há cerca de um mês, e diversos nomes já foram especulados pelo caminho. A escolha do novo comandante é centralizada nas mãos de John Textor, dono da SAF do Glorioso, que tem feito entrevistas para achar o técnico ideal. Agora, o principal nome para assumir a equipe é o italiano Roberto Mancini.

O norte-americano encerrou o período de entrevistas, e se reunião com o treinador na tarde desta quarta-feira (6), na França, para apresentar o projeto da SAF, segundo o "Ge." Apesar de Mancini ser um nome que agrade Textor, ainda não houve uma proposta salarial. As conversas entre as partes acontecem há dias.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Roberto Mancini tem uma extensa carreira como treinador e é um nome da elite do futebol internacional. Seu último trabalho foi com a seleção da Arábia Saudita, que se encerrou ao fim de 2024, por vontade própria do treinador, e desde então está sem clube. Aos 60 anos, já treinou grandes clubes como Fiorentina, Lazio, Internazionale, Manchester City, Zenit e a seleção da Itália.

Como joga?

Mancini comandou a seleção italiano para a conquista da Eurocopa 2020, encerrando um jejum de meio século sem títulos no continente. Uma das principais marcas do seu trabalho foi a renovação e um estilo de jogo adaptável que potencializava os talentos individuais de seus atletas, mas que prezava um jogo coletivo.

De forma geral, a sua forma de jogar tem suas semelhanças com o que Arthur Jorge propunha para a equipe alvinegra na temporada glorioso que terminou com a conquista da Libertadores e do Brasileirão. Uma equipe ofensiva, passes curtos, com bastante movimentação e dinâmico.

Sua formação táticas favorita é o 4-3-3, mas o treinador não se limita à formação, que é muito funcional. Durante a campanha, a Itália foi capaz de se adaptar taticamente aos adversários, mas sempre mantendo o foco no ataque.

A ideia central é jogar próximo, apoiado, com constantes deslocamentos de frente para gerar muitas opções de passe.

Mancini gosta de explorar os atacantes pelos lados do campo e ocupar bem o meio-campo. Coletivo ao extremo, apostando em jogadas armadas na frente dos zagueiros, com toque de bola em velocidade. Além do jogo ofensivo, o italiano, assim como Artur Jorge, visa trabalhar a mentalidade vencedora dos jogadores dentro de campo.

– Podemos mudar a formação ou a forma de jogar, mas no final, são 11 jogadores no campo. Portanto, tudo se resume à mentalidade e ao desejo de vencer - mesmo que estejamos a conceder mais oportunidades ao adversários, dando-lhe mais espaço. Eu acredito que esta é a base de tudo. - disse o treinador, após a conquista da Euro.

O Botafogo volta a campo, neste domingo (9), contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).