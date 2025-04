A derrota do Botafogo para a Universidad de Chile nesta quarta-feira (2), na estreia da Libertadores 2025, expôs a fragilidade de opções da equipe de Renato Paiva. Sem conseguir criar grandes chances criadas e saindo atrás no placar, o Glorioso não encontrou soluções ofensivas durante a partida, sobretudo vindas do banco de reservas.

A escalação inicial do Alvinegro para o duelo em Santiago trouxe novidades. Matheus Martins ganhou a posição de Artur, titular nos últimos jogos, no ataque. Por sua vez, Santi Rodríguez começou um jogo entre os 11 do Alvinegro pela primeira vez desde que chegou ao clube, substituindo o lesionado Savarino.

Contudo, as escolhas não tiveram efeito positivo, principalmente a do camisa 11. O ponta pouco produziu e foi substituído aos 16' do segundo tempo, dando lugar ao antes titular Artur. Já o meia uruguaio contribuiu mais, com destaque para o passe para finalização de Igor Jesus no primeiro tempo, mas caiu na segunda etapa e também deixou o campo.

Jeffinho foi o escolhido para substituir Santi. O atacante somava apenas dois jogos e 43 minutos em ação na temporada antes do duelo no Chile, sem contribuições em gols. Mais uma vez, passou despercebido nos 20 minutos em que esteve em campo.

Com o Botafogo atrás no placar, Renato Paiva promoveu a estreia do centroavante Elias Manoel. O camisa 33 teve boa oportunidade nos acréscimos, finalizando de cabeça nas mãos do goleiro adversário. No mais, também pouco participou.

Já na reta final da partida, Paiva se viu sem soluções. O português, que tinha Rwan Cruz no banco de reservas, preferiu colocar o volante Allan em campo, substituindo Marlon Freitas. Além da entrada de Artur - que teve boas corridas pela ponta-direita, mas não transformou os lances em oportunidades -, as alterações do técnico não surtiram efeito, e o Glorioso teve atuação ruim diante da Universidad de Chile.

Retornos e novidades trazem esperança

A escassez de opções do Botafogo em Santiago foi agravada pela ausência de Savarino. O meia apresentou fadiga muscular antes da estreia pela Libertadores e ficou fora da lista de relacionados. Contudo, exames não constataram lesão e o venezuelano deve estar apto para enfrentar o Juventude no próximo sábado (5).

Além da volta do camisa 10, o Glorioso espera ainda a estreia de reforços no decorrer da temporada. O primeiro deles é o centroavante Gonzalo Mastriani, contratado junto ao Athletico-PR na última segunda-feira (31). O uruguaio chega para ser a principal opção a Igor Jesus no ataque alvinegro.

Quem também será novidade no Botafogo é o meio-campista Wendel. O jogador do Zenit tem pré-contrato assinado com a equipe de General Severiano e reforça o clube a partir do meio do ano, sendo mais uma alternativa para o setor central.

