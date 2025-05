Com retorno de Savarino, Botafogo está escalado para duelo com a Universidad de Chile

O Botafogo está escalado para a decisão pela última rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores, nesta terça-feira (27), contra a Universidad de Chile. O Alvinegro precisa vencer a equipe chilena no Nilton Santos para se classificar às oitavas de final da competição continental.

Renato Paiva, técnico do Glorioso, conta com os retornos importantes de titulares recuperados de lesão. Na defesa, Alexander Barboza forma dupla com Jair. Savarino e Artur também voltam ao 11 inicial.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Cuiabano, Artur e Igor Jesus.

Do outro lado, a Universidad de Chile, do treinador Gustavo Álvarez, também vai com força máxima. A "La U" está escalada com: Castellón, Hormazabal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz, Aránguiz e Poblete; Guerrero, Leandro Fernandez e Lucas Di Yorio.

O Botafogo soma nove pontos no Grupo A da Libertadores, na terceira colocação, enquanto a Universidad lidera a chave com 10 somados. Uma vitória diante do adversário chileno coloca o Glorioso na próxima fase, mantendo vivo o sonho do bicampeonato.

Veja mais informações de Botafogo x Universidad de Chile:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X UNIVERSIDAD DE CHILE

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Cuiabano, Artur e Igor Jesus.

⁠

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Álvarez)

Castellón, Hormazabal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz, Aránguiz e Poblete; Guerrero, Leandro Fernandez e Lucas Di Yorio.