Danilo, meia do Botafogo, preocupou os torcedores depois de ser substituído no intervalo da partida contra o Mirassol, na noite de quarta-feira (17). O jogador será submetido a exames na tarde desta quinta-feira (18) para identificar se há lesão. A princípio a situação não preocupa o clube, conforme apurou o Lance!.

Na coletiva após o empate por 3 a 3 com o Mirassol, no Nilton Santos, o técnico Davide Ancelotti explicou a substituição de Danilo, que deixou o campo no intervalo para a entrada de Newton. No entanto, o comandante não revelou o local das queixas feitas pelo jogador.

- Sim, Danilo sentiu um pouco um pequeno problema que teve desde o jogo contra o Vasco, que ele pediu a substituição no intervalo. O elenco tem que se motivar porque somos profissionais, porque ficar na Libertadores pelo elenco do próximo ano e na Copa do Brasil é fundamental. Não tem motivação maior que ficar na Libertadores. É um motivo para os jogadores, os jogadores sabem como se motivar por que são profissionais e jogam pelo Botafogo - explicou treinador.

O Glorioso volta a campo no sábado (20), para enfrentar o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, e o clube crê que terá Danilo à disposição. A situação deve ser definida após os exames realizados nesta quinta. O Botafogo ainda não se posicionou sobre o assunto.

Danilo comemora gol do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Problema de Danilo, do Botafogo, vem desde a Data Fifa

As questões físicas de Danilo, do Botafogo, não são novas. Ele sentiu um problema muscular durante um treinamento na Data Fifa. Na ocasião, o grupo se preparava para enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil, e o meia perdeu cinco sessões de trabalho com Davide Ancelotti.

No jogo de volta das quartas de final, inclusive, ele sequer entrou em campo, mesmo estando à disposição do comandante. Três dias depois, contra o São Paulo, Danilo foi titular do Botafogo e atuou normalmente os 90 minutos.

No primeiro tempo de Botafogo e Mirassol, Danilo avisou à comissão técnica que estava sentindo dores. Newton foi para o aquecimento aos 30 minutos da primeira etapa, mas Davide segurou a substituição para o intervalo.