Botafogo inaugura escritório da SAF no Nilton Santos; veja fotos

Na tarde desta segunda-feira (14), o Botafogo abriu o novo escritório da SAF, localizado no Estádio Nilton Santos. O espaço passava por reformas desde janeiro, nos 5º e 6º andares, e foi aberto pelo CEO Thairo Arruda.

A diretoria alvinegra destaca que a mudança no ambiente representa também os valores da SAF, para funcionários vivenciarem e entrarem em sintonia ainda mais com os valores da nova estrutura organizacional, implementada em 2022 com a chegada de John Textor.

- Que orgulho do Botafogo. Muita gente aqui é nova, mas queria lembrar de quem estava aqui há três anos, nesse mesmo espaço, quando éramos mais ou menos 30 pessoas e com uma infraestrutura precária. Mas nunca faltou amor, dedicação. Três anos depois de a gente chegar, ver tudo que conquistamos, até chegar a ter o escritório mais bonito de clube do Brasil é de imenso orgulho. Não tenho palavras. É fruto do trabalho de muita gente dedicada, que virou noite para entregar o espaço que todos tenham orgulho de trabalhar - disse Thairo Arruda.

A reforma priorizou sustentabilidade e eficiência, como informou o Botafogo, em comunicado. O processo minimizou desperdício de materiais, preservou grande parte dos pisos e reutilizou móveis já montados e outros recursos de obras anteriores.

- A nova sede corporativa é reflexo direto da transformação vivida pelo clube: uma estrutura que não apenas suporta, mas inspira. Cada sala, corredor e espaço de convivência foi desenhado para conectar pessoas, ideias e objetivos com clareza, propósito, identidade e sustentabilidade. É o Botafogo que se reinventa por dentro para brilhar cada vez mais por fora. - escreveu o Botafogo.

