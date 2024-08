Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disparou após a goleada sofrida diante do Botafogo. Para o dirigente, o Rubro-Negro não pode perder de quatro para o rival. Confira no player acima.

Flamengo foi goleado pelo Botafogo no Nilton Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- O Flamengo não pode perder de quatro para o Botafogo de maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma. O Flamengo estava quase sem sete jogadores. A gente perdeu o Pedro. A gente perde o Arrascaeta em 15 ou 25 minutos. A gente perde o Gabigol, que sempre entra. A gente perde o Viña, o De la Cruz, o Cebolinha. Não tem nenhum time que você tenha uma perda tão grande e sobreviva — disparou Marcos Braz na zona mista. E completou:

- Vou usar a palavra que você usou: planejamento. Cebolinha: ruptura de ligamento. Não tem o que fazer. Os jogadores quando vão para as suas seleções, voltam de maneira descompensada. Agora é ter tranquilidade dentro do possível. Passamos para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem tudo para avançar na Libertadores também e ir para as quartas de final. Estamos a cinco pontos do Botafogo. Mas se ganharmos o nosso jogo que temos a menos, estaremos a dois pontos do Botafogo - analisou o dirigente do Flamengo.

Agora, o Flamengo decide uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Rubro-Negro viaja até La Paz, na Bolívia, onde vai enfrentar o Bolívar, na quinta-feira (22), às 21h30, Estádio Hernando Siles.