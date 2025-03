Clube da Série A abre conversas por goleiro do Botafogo

A janela de transferências fechou na última semana, mas os clubes brasileiros já estão de olho na reabertura do mercado doméstico, que acontece entre 10 de março e 11 de abril. Não à toa, o Grêmio já começou os movimentos para a contratação do goleiro Raul, do Botatogo. A informação foi primeiramente dada pela "Rádio Bandeirantes" e confirmada pelo Lance!.

O goleiro foi anunciado pelo clube há um ano, na primeira janela de 2024, depois de ser destaque no São Luiz-RS no Campeonato Gaúcho. Ele conquistou a Copa Rio Grande do Sul e a Recopa Gaúcha na equipe anterior, mas só foi estrear pelo Alvinegro 10 meses depois.

Revelado pelo Juventude, ele teve passagens pela Seleção Brasileira de base, onde inclusive jogou junto com Lucas Perri, ex-goleiro alvinegro. Raul era considerado o terceiro goleiro do Botafogo e chegou a ser relacionado para algumas partidas, como na Copa Intercontinental em Doha, do Catar.

O jogador de 25 anos fez sua estreia na primeira rodada do Campeonato Carioca 2025, contra o Maricá, no Nilton Santos. Pelo Glorioso, foram cinco jogos, seis gols sofridos e duas partidas sem levar gols.

O Grêmio entrou em contato com o Botafogo para um contrato em definitivo para o goleiro. As conversam acontecem, mas ainda sem desfecho. Com a chegada de Léo Linck, o arqueiro deve voltar a ser a terceira opção da equipe alvinegra.

