Botafogo anuncia contratação de Santiago Rodríguez

O Botafogo anunciou, na noite deste sábado (22), a contratação do meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos. O jogador foi adquirido junto ao New York City, dos Estados Unidos, por um valor fixo de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85,6 milhões na cotação atual), além de US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) em bônus por metas.

Com contrato válido até o final de 2028.nternamente, Santiago é visto como o substituto de Thiago Almada, que deixou o clube no final do ano passado para se transferir ao Lyon, da França. Ambos atuam na mesma posição: pelo lado esquerdo do ataque, com tendência a se movimentar para o meio-campo.

Apesar de jogar pelas pontas, Rodríguez tem características mais voltadas para o meio-campo do que para o ataque. Na última temporada da MLS, ele marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 partidas.

O uruguaio já está no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira. Ele realizou os exames médicos nos Estados Unidos antes de assinar o contrato com o Alvinegro.

— Após cinco anos neste clube, dizer adeus não é fácil. O New York City FC foi uma parte fundamental da minha carreira e da minha vida, e eu sempre levarei essas memórias comigo. Embora este capítulo esteja terminando, o amor e a conexão que senti aqui nunca desaparecerão. Obrigado por tudo. Esta cidade e este clube sempre terão um lugar especial no meu coração — falou Rodríguez, ao site ofical do New York City FC.

Em sua carreira, Santiago Rodríguez já conquistou títulos como o Campeonato Uruguaio, a Supercopa do Uruguai, a MLS e a Campeones Cup da CONCACAF.