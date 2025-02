Botafogo indica time alternativo para jogo decisivo com o Vasco

Fora da zona de classificação à semifinal do Campeonato Carioca e sem depender apenas de si para avançar na competição, o Botafogo decidiu não tentar efeito suspensivo para Alex Telles e Alexander Barboza. Trata-se de um indicativo de que o time deve fazer o clássico com o Vasco, domingo (23), às 18h30, em São Januário, com a equipe alternativa para focar no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, marcado para quinta-feira (27)

Na quinta-feira (20), Barboza e Alex Telles foram punidos com dois jogos de suspensão pela 6ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) por causa da briga no final do clássico entre Flamengo e Botafogo, vencido por 1 a 0 pelo time rubro-negro do dia 12. Na ocasião, o zagueiro chegou a ser expulso, mas o lateral não.

Os dois jogadores chegaram a ser suspensos preventivamente pelo TJD-RJ e ficaram de fora da partida com o Boavista, mas com a decisão da 6ª Comissão Disciplinar terão de cumprir mais um. Pela legislação esportiva, os advogados do Botafogo poderiam requerer um efeito suspensivo até que o caso fosse julgado pelo Pleno do tribunal, o que deixaria Barboza e Telles aptos a enfrentar o Vasco. Mas o clube decidiu não recorrer, e, assim, a dupla está fora do clássico.

Botafogo precisa vencer o Vasco e torcer contra Fluminense ou Madureira

Sexto colocado na Taça Guanabara, o Botafogo chega à última rodada com chances matemáticas de avançar à semifinal, mas o time não depende mais apenas de si.

Se vencer o jogo em São Januário, o Botafogo chegará aos 16 pontos e irá ultrapassar o próprio Vasco, que tem 14 e ocupa a quarta colocação. Mas o Fluminense, que tem 15, joga em casa com o já rebaixado Bangu. Assim, uma vitória tricolor é suficiente para deixar o time à frente do Botafogo.

Outra possibilidade de classificação em caso de vitória passa por um tropeço do Madureira, atual terceiro colocado, com 15. A equipe enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa. Os três jogos iniciam às 18h30.