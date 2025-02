Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

O Vasco enfrenta o Botafogo, neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo será disputado em São Januário, a casa do Gigante da Colina, e terá transmissão da Band, Premiere, Canal GOAT e VascoTV.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Com 14 pontos no Carioca, o Cruzmaltino ocupa a quarta colocação na tabela - a última que dá classificação para as semifinais. O time tem um ponto a mais que o Alvinegro, que está na sexta posição e precisa vencer para conseguir avançar da fase de pontos corridos.

Este será o 321º Clássico da Amizade na história. O domínio dos duelos fica para o lado do Vasco da Gama. São 135 vitórias do Vasco contra 89 do Botafogo e 96 empates. A última partida, porém, terminou em vitória para o Botafogo, 3 a 0.

Onde assistir a Vasco x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

11ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Band, Premiere, Canal GOAT e VascoTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Lukas Zuccarello e Vegetti

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Jair, Cuiabano, Allan, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus