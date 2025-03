Botafogo acerta contratação de Mastriani, do Athletico-PR

O Botafogo acertou a contratação do atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra ao fim do contrato. O uruguaio já está no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Glorioso. A informação foi primeiramente divulgada pela jornalista Monique Vilela e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Botafogo tem trunfo para estreia do Brasileirão contra o Palmeiras

Mastriani tem apenas sete jogos disputados pela equipe paranaense na atual temporada e ainda não marcou nenhum gol. Ele vem de recuperação de uma lesão no joelho, e busca retomar a forma física. O jogador chega como a décima contração do Alvinegro em 2025, além de Wendel, que chega em junho.

Pelo Furacão, onde tem contrato até 2026, foram 54 jogos, marcando 16 gols e cinco assistências. Antes, se destacou pelo América-MG, em sua chegada no futebol brasileiro, onde atuou por 55 jogos, balançando as redes 28 vezes e três assistências.

continua após a publicidade

A busca do Botafogo por Mastriani se deu por ele ter características diferentes das de Igor Jesus e Rwan Cruz, sendo um “9” mais de área, de acordo com o jornalista André Hernan.

Carreira de Mastriani

Mastriani foi contratado pelo Athletico ao custo de R$ 10 milhões depois de uma novela com o América-MG. Ele terminou 2024 como artilheiro do Furacão, com 16 gols em 47 jogos, além de dar cinco assistências.

continua após a publicidade

Em outubro, o atacante uruguaio passou por uma artroscopia, não participou ativamente do rebaixamento à Série B e só retornou durante o estadual de 2025. Neste ano, foram apenas sete jogos e nenhum gol.

Revelado pelo Cerro, do Uruguai, Mastriani jogou em times pequenos da Itália, Portugal e México. Ele passou a se destacar entre 2019 e 2022, quando jogou No Equador por Guayaquil City e Barcelona: 43 gols em 123 partidas. Ele veio ao Brasil há três anos e fez 21 gols em 42 jogos pelo América-MG.

➡️ Botafogo é punido pela Fifa por caso envolvendo Segovinha