Depois de ser campeão brasileiro e da América pelo Botafogo em 2024, Thiago Almada foi emprestado para o Lyon, da França, até o fim de junho de 2025. Mas, um retorno do meio-campista para a disputa do Mundial de Clubes é visto com pouco esperança pela diretoria alvinegro. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Globo".

O jogador tem sido destaque desde que chegou ao clube francês, e assumiu a titularidade nos últimos três jogos, quando marcou um gol e deixou duas assistências. As boas atuações o levaram aos 11 iniciais da seleção argentina, beneficiado pela lesão de Messi.

Apesar da baixa expectativa, a presença a volta do jogador no Mundial de Clubes, que acontece em junho, ainda não é descartada. Porém, a tendência é que o Lyon exerça o poder compra e adiquira o passe de Almada em definitivo ao fim do contrato de empréstimo. O futuro do argentino depende da vontade do próprio jogador, já que haverá uma janela especial para a competição, entre 1 e 10 de junho.

A questão é que Almada já se enxerga como um "jogador europeu”, segundo a reportagem do "OGlobo", e é considerado difícil que decida retornar ao futebol brasileiro no momento.

O argentino chegou ao Alvinegro na janela de transferência do meio do ano como uma promessa, e carregando uma grande responsabilidade: ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro - até aquele momento. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o jogador do Atlanta United, da MLS, e fechar vínculo de cinco anos. No entanto, a chegada de Almada veio com prazo de validade.

O jovem de 24 anos havia feito um acordo com John Textor para se transferir para o Lyon em 2025. Acordo este que foi cumprido após a disputa do Intercontinental, em dezembro de 2024.

Thiago Almada em 2025

⚔️ 12 jogos (5 titular)

⚽ 2 gols

🅰️ 2 assistências

⌛ 143 minutos para participar de gol

👟 92% acerto no passe

🥅 3 grandes chances criadas

🔑 11 passes decisivos

🎯 6/17 finalizações no gol

💨 4/10 dribles certos

🆚 5 desarmes

Impacto de Almada no Botafogo

Thiago Almada passou 16 dos 17 jogos pelo Brasileirão invicto. A única derrota, foi em sua partida de estreia com a camisa alvinegra: contra o Juventude, em julho. Ao todo, são 25 jogos e apenas três derrotas com o meia em campo - as outras duas foram contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e no jogo de volta da semifinal da Libertadores diante do Peñarol.