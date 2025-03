Com Savarino, Botafogo terá time completo contra o Palmeiras

De volta da seleção venezuelana, e com contrato renovado, Savarino está liberado para enfrentar o Palmeiras e, com isso, o Botafogo deverá ter força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro. O time joga domingo (30), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Poupado na seleção na derrota por 2 a 1 para o Equador na primeira partida da última Data Fifa, Savarino foi o grande destaque dos venezuelanos no jogo de terça-feira (25), quando a equipe venceu o Peru por 1 a 0, no Monumental de Maturín.

O jogador voltou sem qualquer problema das Eliminatórias e, por isso, deve recuperar a titularidade ao natural para o jogo de domingo, em São Paulo.

Durante a ausência no Botafogo, Savarino foi substituído por Patrick de Paula. E o meia se saiu bem no amistoso com o Novorizontino, disputado no sábado (22), quando marcou dois na vitória por 3 a 1 no Nilton Santos. Apesar disso, deve esperar por uma vaga no banco.

A provável escalação do Botafogo para a estreia no Brasileirão diante do Palmeiras terá John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez; Igor Jesus.

O jogo também irá marcar a estreia do português Renato Paiva como técnico do Botafogo. Contratado no final de fevereiro, o treinador comandou o time em um jogo treino, diante do Cruzeiro; e no amistoso com o Novorizontino.

Marçal está liberado para jogar pelo Botafogo diante do Palmeiras

O lateral-esquerdo Marçal teve o nome regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e também está à disposição do Botafogo para o jogo de domingo com o Palmeiras.

Marçal teve o contrato encerrado com o Botafogo no fim do ano passado. O jogador, contudo, permaneceu no Rio e acertou um novo acordo com o clube em fevereiro. Ele teve seu contrato registrado na CBF esta semana e está apto a jogar.