Botafogo é punido pela Fifa por caso envolvendo Segovinha

O Botafogo foi punido com um "transfer ban" — proibição de contratar — pela Fifa pelo não pagamento de parte dos valores referentes à aquisição de Segovinha junto ao Guaraní, do Paraguai. A punição foi aplicada pela entidade máxima do futebol na quarta-feira (26) e é válida por três janelas de transferências. O clube carioca, porém, alega que a sanção se deve a uma “falha de comunicação” e garante que não será afetado.

"O Botafogo foi notificado pela Fifa sobre um transfer ban referente a uma disputa jurídica com o Club Guaraní, sobre os direitos econômicos de Matiaas Segovia, até que esta questão fosse resolvida. ⁠O motivo desta notificação foi uma falha de comunicação no processo", informou o alvinegro carioca no início da noite desta quinta-feira (27).

"Esta falha de comunicação, bem como a disputa jurídica, foram resolvidas nesse meio tempo. ⁠Por esse motivo, o Botafogo não será afetado por esse transfer ban nas próximas janelas de transferências", acrescentou o clube carioca.

Punição da Fifa ao Botafogo foi por dívida de US$ 452 mil

O Botafogo contratou Segovinha — atualmente emprestado ao futebol árabe — junto ao Guarani em abril de 2023 por US$ 1,5 milhão (R$ 5,74 milhões, na cotação atual), de forma parcelada. O clube carioca, porém, deixou de pagar parte dos valores. O Guaraní, então, acionou a Fifa cobrando uma dívida de US$ 452 mil (R$ 2,6 milhões).

O clube carioca quitou os valores nessa quarta-feira (26), mesmo dia em que a Fifa aplicou o transfer ban. A punição, portanto, carece apenas de questões burocráticas para deixar de constar no sistema da Fifa.

Caso não tivesse efetuado o depósito na conta do clube paraguaio, o Botafogo ficaria impedido de contratar por até três janelas de transferência. Isso impediria, por exemplo, que o alvinegro buscasse reforços para o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho. Uma janela específica para o torneio será aberta pela Fifa antes da competição.