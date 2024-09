Botafogo acerta contratação de Alex Telles

Alex Telles em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo chegou a um acordo para a contratação de Alex Telles. O lateral-esquerdo de 31 anos rescindiu com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ainda nesta segunda-feira (2), e assinará com o Glorioso até o fim de 2026. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Alex foi uma das contratações do Al-Nassr no meio de 2023. Após Cristiano abrir as portas para o futebol no Oriente Médio em dezembro do ano anterior, o clube contou com o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local para fazer diversas contratações, como Otávio, Sadio Mané, Brozovic, Laporte e, mais recentemente, Wesley, do Corinthians.

Pela equipe saudita, Telles fez 38 jogos, contribuindo com três gols e cinco assistências. Em 2024-25, o jogador chegou a entrar em campo quatro vezes: duas pela Supercopa Saudita e duas pela Saudi Pro League.

Antes, o Alex Telles teve passagens por Galatasaray, Inter de Milão, Porto, Manchester United e Sevila, durante oito anos na Europa. O Botafogo será o terceiro clube brasileiro do lateral-esquerdo, que foi revelado pelo Juventude e atuou pelo Grêmio antes de deixar o país. Também tem passagens pela Seleção Brasileira e jogou a Copa do Mundo de 2022.

