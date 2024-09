Botafogo anuncia o retorno de Adryelson por empréstimo

Adryelson, jogador do Botafogo, em partida contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro 2023. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro

No apagar das luzes, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Adryelson po empréstimo até o fim da temporada. O jogador foi vendido ao Lyon ao fim do ano passado, e voltou ao Glorioso após passagem pela futebol francês.

O setor defensivo era uma das prioridades para o clube alvinegro nesta janela de transferências. Com pouca oportunidade na França, o zagueiro retornou ao Glorioso até o fim de 2024. Pelo Lyon, participou apenas de quatro partidas, totalizando 54 minutos em campo. Em 2023, Adryelson foi um dos destaques do Botafogo, resultando em uma convocação para a Seleção Brasileira.

O defensor, que chegou no Rio de Janeiro no último sábado (31) e compareceu ao Nilton Santos para acompanhar a partida contra o Fortaleza, pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogador passou por exames médicos e já está treinando com os companheiros no CT Lonier.

Reforço do Botafogo, Adryelson treina no CT Lonier, nesta segunda-feira (2). (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após encaminhar o empréstimo do zagueiro Luis Segovia para o CRB até o fim do ano, Adryelson vai se juntar a Bastos, Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo como opções do técnico Artur Jorge para o setor.

O Botafogo treinou nesta segunda-feira (2) e terá dias de folga por conta da Data Fifa. O elenco retornará aos treinos na próxima quinta-feira para preparar o confronto contra o Corinthians no sábado seguinte (14), ás 21h (Brasília), no Nilton Santos.