Botafogo define futuro de Damián Suárez; entenda

Publicada em 02/09/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo parece ter, enfim, definido o futuro do lateral direito Damián Suárez. Afastado da equipe desde o confronto contra o Bahia, o jogador demonstrou interesse em deixar o Glorioso, muito por não ter se adaptado ao Rio de Janeiro. Interessado no atleta, o Penarol conseguiu, neste domingo, o acerto com o Alvinegro. A informação é do jornalista uruguaio Wilson Méndez.

Agora, restam apenas pequenos detalhes para que a contratação seja sacramentada. Damián precisa acertar os ajustes com a diretoria do Botafogo. O clube uruguaio corre contra o tempo, já que o prazo final de inscrições no Campeonato Uruguaio é nesta segunda-feira (2).

Damián Suárez não poderá atuar pelo Peñarol na Libertadores, porque seguiu inscrito na competição pelo Botafogo para as quartas de final. A equipe uruguaia eliminou o The Strongest nas oitavas e vai enfrentar o Flamengo.

Inicialmente, o Botafogo pediu R$17 milhões aos uruguaios para liberar Damián, que pediu para deixar o clube antes da partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Um dos motivos teria sido a não adaptação do jogador ao Rio de Janeiro.