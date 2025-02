Bastos sente lesão, é substituído e torcedores do Botafogo apontam culpado

O duelo entre Botafogo e Nova Iguaçu pela oitava rodada do Campeonato Carioca começou com más notícias para os torcedores alvinegros. Mesmo com o 0 a 0 no placar, o zagueiro Bastos, que retornou aos gramados após dois meses de lesão, foi substituído aos três minutos de jogo e se tornou mais uma dor de cabeça para a defesa.

O zagueiro lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Palmeiras, pelo segundo turno do Brasileirão, e perdeu a reta final da temporada e as decisões da Libertadores e Brasileirão. Apesar de ter feito um trabalho individualizado para uma recuperação mais rápida durante as férias, o jogador foi poupados nas primeiras partidas da equipe titular, incluindo a decisão da Supercopa contra o Flamengo, por opção técnica.

Mas, com a saída de Lucas Halter, que havia assumido a posição nos últimos dois jogos, para o Vitória, o técnico Carlos Leiria optou por escalar o angolano como titular para enfrentar o Nova Iguaçu, no estádio Moça Bonita, em Bangu. A empolgação da torcida não durou muito tempo. Aos três minutos de jogo, o jogador sofreu falta no canto direito do gramado, e não seguiu seguir em campo, sendo substituído por Serafim, jovem da base.

A saída precipitada de Bastos gerou revolta dos torcedores nas redes sociais, que questionaram a decisão do técnico Carlos Leiria em escalar o jogador para iniciar a partida. Posteriormente, o atacante Arthur também sentiu a posterior da coxa e precisou ser substituído por Rafael Lobato ainda no primeiro tempo. Confira os comentários:

