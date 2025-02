Barboza lamenta derrota e pede apoio para nova final do Botafogo

Jogadores do Botafogo passaram em silêncio e não se manifestaram na saída do campo em Belém no domingo (2), após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Mas pelo menos dois deles se manifestaram nessa segunda-feira via redes sociais: o zagueiro Alexsander Barboza e o meia Savarino.

Barboza tem sido o principal porta-voz do Botafogo neste início de temporada. Ele foi o único jogador a falar na zona mista logo após a vitória sobre o Fluminense, na semana passada, no Estádio Nilton Santos. E, na chegada da equipe a Belém, na sexta-feira, tirou fotos com torcedores e deu autógrafos por cerca de dez minutos.

Nessa segunda, o zagueiro afirmou que sentia muito pela perda da Supercopa do Brasil. Barboza ainda agradeceu à torcida e lembrou que em breve o Botafogo tem uma decisão de campeonato. No dia 20, o time joga na Argentina com o Racing pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana. A finalíssima será em casa, no dia 27.

— Qualquer derrota dói e ainda mais se for uma final. Este grupo se acostumou a vencer e é por isso que continuaremos trabalhando, para vencer os próximos objetivos que temos pela frente. Obrigado aos torcedores pelo apoio e desculpem por não ter conseguido levantar a taça, em breve teremos uma nova final e precisamos estar juntos! — publicou Alexander Barboza

Quem também se manifestou foi Savarino. O meia reconheceu que o Botafogo fez uma partida aquém do que se esperava, mas pediu confiança à torcida para a sequência da temporada.

— Sou um homem que agradece sempre nas vitórias e muito mais ainda nas derrotas (sic), quando ganhou títulos e quando não ganhou! Infelizmente não conseguimos a Supercopa e as coisas não saíram como queríamos! Torcida do Botafogo, é hora de levantar a cabeça e continuar sempre confiando em Deus! — escreveu.

Barboza e Savarino devem jogar pelo Botafogo na quinta

Tanto Alexander Barboza quanto Savarino devem voltar a campo na quinta-feira (6), quando o Botafogo encara o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Será apenas o segundo jogo dos titulares no Campeonato Carioca, mas o elenco vai precisar muito da vitória.

Isso porque o Botafogo é apenas o sexto colocado na competição — junto com o Flamengo, com um jogo a menos que os demais. E apenas os quatro primeiros avançam à semifinal. Além do Nova Iguaçu, o time encara o Madureira, o Flamengo, Boavista e o Vasco.