Saiba o que falta para Jair ser anunciado pelo Botafogo

Com a lesão de Bastos e a venda de Lucas Halter, o Botafogo priorizou a busca por zagueiros nesta janela de transferências, e protagonizou uma das principais novelas do mercado da bola durante este período. Após acertar a contratação de Jair, junto ao Santos, o jogador ainda não foi anunciado pelo clube.

O jogador é uma das principais apostas do Alvinegro para a temporada e exigiu um alto investimento da SAF para fechar o negócio, que acabou com a transferência de Tiquinho Soares ao Santos.

Depois de um impasse gerado pela vontade do jogador de priorizar uma ida para o futebol europeu, o defensor foi convencido a aceitar a proposta do Glorioso, que inclui um valor financeiro em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, além da troca pelo camisa 9. Inicialmente, a oferta também envolveu o volante Danilo Barbosa, que rejeitou uma ida para o Peixe.

Apesar do acerto entre as partes, o zagueiro ainda não foi anunciado pelo Botafogo, que ainda depende da assinatura do contrato. A pendência acontece por conta dos compromissos de Jair com a Seleção Brasileira Sub-20, para a disputa do hexagonal final do Sul-Americano 2025.

O jovem de 19 entrou em campo como titular, na última terça-feira (4), na vitória de 1 a 0 sobre o Uruguai, na estreia da competição. Pedrinho, ex-Corinthians, marcou o gol da vitória. Confira os números do jogador na partida:

7 cortes

2 (0) Duelos no chão (ganhos)

3 (2) Duelos aéreos (ganhos)

3 Faltas

38 Ações com a bola

22/27 (81%) Passes certos

Agora, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (7), contra a Colômbia, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada desta fase do Sul-Americano. A Seleção disputará mais quatro jogos até o fim do hexagonal, no dia 16 de fevereiro. Apenas aí, Jair poderá se apresentar ao Botafogo para assinar, finalmente, o contrato com o clube carioca. Veja agenda de jogos:

1ª rodada – 4 de fevereiro

Uruguai x Brasil – 19h30 (de Brasília)

2ª rodada – 7 de fevereiro

Colômbia x Brasil – 17h (de Brasília)

3ª rodada – 10 de fevereiro

Paraguai x Brasil – 17h (de Brasília)

4ª rodada – 13 de fevereiro

Brasil x Argentina – 22h (de Brasília)

5ª rodada – 16 de fevereiro

Chile x Brasil – a confirmar

