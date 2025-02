Com as vendas de Tiquinho Soares e Luiz Henrique, o Botafogo intensificou a busca por atacantes no mercado. Depois da chegada de Arthur, o Glorioso, agora, encaminha a contratação de Rwan Cruz, atacante do Ludogorets, da Bulgária, com passagens pelo Vasco e Santos no futebol brasileiro. A informação foi dada primeiramente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

O jogador chega como o quinto reforço desta janela de transferências e desembarca nesta quarta-feira (5) no Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar com o clube carioca. A contratação foi fechada por 8 milhões de euros, em torno de R$ 47,8 milhões, por quatro anos de contrato.

O Alvinegro vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta de maneira parcelada e quitará o valor durante os anos. É um modelo de negócio que tem sido favorável para a SAF em grandes contratações.

Em busca de substituto para Tiquinho Soares, o Botafogo recebeu avaliações vindos do Lyon, time da Eagle Football, empresa de John Textor, para chegar até o jogador. Devido à maior proximidade geográfica com a Bulgária, o clube francês foi fundamental para o acompanhamento de desempenho do centroavante.

Pelo Ludogorets, Rwan Cruz atuou por 81 jogos, marcou 28 gols e deu 11 assistências. Além disso, conquistou a Liga Bulgária 2023/24 e Supertaça da Bulgará em 2023.

O atacante foi revelado pelo Santos, onde jogou 37 jogos pelo profissional, com 10 gols e três assistências. Em 2023, o jogador chegou ao Vasco por empréstimo mas não conseguiu uma boa sequência na equipe cruz-maltina, onde atuou em apenas dois jogos, sem participar de gols.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (6), contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, a partir das 21h45 (de Brasília). O Glorioso é o sexto colocado e deve ir a campo com a equipe titular.

