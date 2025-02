O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (6), em duelo contra o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Depois da derrota na Supercopa, a equipe titular entra em campo com algumas mudanças. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília).

continua após a publicidade

▶️ Botafogo tem desfalques para enfrentar o Nova Iguaçu pelo Carioca

▶️ Saiba o que falta para Jair ser anunciado pelo Botafogo

A principal mudança é na zaga. Após lesão, Bastos volta a fazer a dupla de defesa com Alexander Barboza. Lucas Halter havia assumido a posição entre os titulares, mas o zagueiro acertou com o Vitória para a temporada e não atua mais pelo Glorioso. Assim, o angolano volta à equipe depois de dois meses.

As laterais também têm novidades. Alex Telles, com ferimento na região plantar do pé, não foi relacionado para a partida. Por isso, Cuiabano assume a vaga, enquanto Vitinho, que chegou a ganhar minutos nos últimos jogos, também retorna aos 11 iniciais na lateral-direita.

continua após a publicidade

O Botafogo é o oitavo colocado, com nove pontos, e precisa vencer para voltar para a briga da zona de classificação. Já o Nova Iguaçu é o sexto colocado, com 12 pontos.

Confira as informações do jogo entre Nova Iguaçu e Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU X BOTAFOGO

8ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Arbitragem: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Yan, Gabriel Pinheiro, Ramón, Renan, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho, Andrey e Victor Rangel

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Gregore; Artur, Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo