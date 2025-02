Vasco Matos recusa Botafogo e permanece no Santa Clara; veja bastidores

O Botafogo segue sem treinador após a recusa de Vasco Matos. Depois de chegar a um acordo com a diretoria carioca, o profissional recuou na madrugada desta quarta-feira (19) e decidiu permanecer no Santa Clara, de Portugal, que estendeu seu contrato até 2027.

continua após a publicidade

+ Racing x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pela Recopa Sul-Americana

Dois fatores, por sua vez, foram fundamentais para travar as tratativas: o primeiro, e principal, foi o fato de o Botafogo não conseguir garantir que o técnico pudesse comandar a equipe na atual edição da Copa Libertadores.

Mudanças de última hora nas condições do acordo também desagradaram Vasco Matos, que, inicialmente, havia recebido uma proposta válida por dois anos. O fim das negociações foi divulgado inicialmente pelo "UOL" e confirmado pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

- Vasco Matos até 2027! Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita paixão pelos Açores - publicou o Santa Clara, de Portugal, nas redes sociais.

Com isso, o Botafogo retorna ao mercado em busca de um novo comandante após a saída de Artur Jorge, que atualmente está no Al-Rayyan, do Catar. Cláudio Caçapa, recém-contratado para compor a comissão técnica, permanece como treinador interino.

continua após a publicidade

Alvo do Botafogo na janela de transferências, Vasco Matos renovou contrato com o Santa Clara, de Portugal, até 2027 (Foto: Reprodução / Internet)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

John Textor liderava as negociações

Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor comunicou ao Santa Clara que pagaria a multa rescisória de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões) para trazer o treinador ao Brasil.

Vasco Matos, inclusive, chegaria nos próximos dias ao país, acompanhado de outros membros de sua comissão técnica. Um dos nomes cotados para assumir o Glorioso, ele competia com alternativas como André Jardine e Tata Martino.