A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou, na manhã desta quarta-feira (19), os horários atualizados da 11ª rodada do Campeonato Carioca. Por conta da forte onda de calor que atinge o Rio, a entidade, após receber reclamações de representantes de clubes, realizou as alterações.

Anteriormente, a organizadora do estadual anunciou que os jogos seriam realizados após as 18h, horário em que a calor não está tão forte.

- A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas - diz a nota da entidade.

Assim, o confronto entre Flamengo e Maricá no sábado, por exemplo, que estava marcado para as 16h30, passou para 19h.

FlaxFlu no Maracanã pelo Campeonato Carioca 2025 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os horários dos jogos da 11ª rodada do Campeonato Carioca

Sábado (22/02)

19h - Flamengo x Maricá - Maracanã 19h - Boavista x Volta Redonda - Elcyr Resende 21h15 - Sampaio Corrêa x Portuguesa - Lourival Gomes

Domingo (23/02)

18h30 - Vasco x Botafogo - São Januário

18h30 - Fluminense x Bangu - Maracanã

18h30 - Nova Iguaçu x Madureira - Jânio Moraes

Entenda o cenário

Na 10ª rodada da Taça Guanabara, o Flamengo enviou um ofício para a entidade solicitando a mudança do horário do clássico com o Vasco, que passou para as 21h45. O argumento foi o forte calor que, segundo o clube, por meio dos seus profissionais do departamendo médico, afeta o desempenho dos atletas.

Posteriormente, o tema voltou a ser tratado por outros profissionais. Gerson, jogador rubro-negro, pediu apoio da Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do RJ) para a mudança dos horários dos jogos.