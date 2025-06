Barboza lamenta eliminação do Botafogo no Mundial: ‘No detalhe’

Fim de caminhada para o Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa. Na tarde deste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, a equipe comandada por Renato Paiva perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras e se despediu na fase de oitavas de final. Após o duelo, o zagueiro Alexander Barboza, um dos líderes e destaques do elenco na competição, analisou a partida e campanha nos Estados Unidos.

- Acho que foi um jogo de muito desgaste. Acho que no segundo tempo o Palmeiras deu campo para nós. Foi um tempo de domínio para cada um. Depois, sabíamos que seria definido no detalhe e nas individualidades. Paulinho tirou um cara de cima e teve espaço para chutar a gol com um pequeno desvio. Um detalhe - disse Barboza, ao "sportv".

No Mundial, o Botafogo, que viajou desacreditado, avançou de fase ao vencer Seattle Sounders e o poderoso Paris Saint-Germain. A campanha histórica repercutiu, mas o nível de atuação e concentração não se repetiu diante do Verdão.

Fica a experiência de ter jogado a primeira edição da nova competição organizada pela Fifa. O Botafogo se classificou ao conquistar o título da Libertadores em 2024.

- Foram muitos dias fechados no hotel e poucos dias de folga para estar com as nossas famílias. Isso fortaleceu o time, o grupo, a família. Só positivo. O negativo é que estamos fora. Queríamos seguir, tínhamos essa esperança. Lamentavelmente, não conseguimos - finalizou.