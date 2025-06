Torcedores do Botafogo elegem culpado em eliminação no Mundial de Clubes

Técnico do Botafogo, Renato Paiva foi alvo de inúmeras críticas por internautas na web após a eliminação da equipe no Mundial de Clubes contra o Palmeiras, pelo placar mínimo. Torcedores apontaram diversos erros nas decisões do treinador português ao longo da partida.

Renato Paiva é o técnico do Botafogo (Foto: Stu Forster/AFP)

Para o duelo decisivo contra o Palmeiras, Renato Paiva optou por escalar o volante Danilo Barbosa no lugar do companheiro de posição Gregore, que está suspenso para o jogo. A escolha gerou as primeiras críticas da torcida do Botafogo na web.

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.