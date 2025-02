Ex-jogador não perdoa medalhão do Botafogo em gol do Racing: ‘Decisão ingênua’

O Botafogo perdeu o jogo de ida da Recopa Sul-Americana para o Racing-ARG, por 2 a 0, nesta quinta-feira (20). O zagueiro Barboza, que já havia cometido o pênalti do primeiro gol dos argentinos, foi criticado pelo ex-jogador Zinho no lance do segundo gol. Para o comentarista da ESPN, o defensor do Alvinegro errou ao se lançar ao ataque, deixando a zaga exposta na jogada.

- Mais uma vez uma decisão ingênua do Alexander Barboza. Quando o time estava com três volantes, em nenhum momento ele arriscou uma saída para o ataque. Aí quando o time fica com dois volantes e começa a ter uma posse ofensiva, ele saiu para querer construir o jogo, e foi para dentro da área. Não é à toa que o Jhon sai do gol pagando geral para ele. Não tinha porque ele, como zagueiro, desguarnecer a defesa nesse momento - disse.

Vietto marcou o primeiro gol do Racing, de pênalti, aos 30 minutos do primeiro tempo. Barboza cometeu a penalidade ao acertar o braço no pescoço do adversário e levou o cartão amarelo. Adrian Martínez marcou o segundo gol do time argentino aos 18 minutos do segundo tempo. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, às 21h30.