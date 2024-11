Botafogo domina, mas fica no empate com Atlético-MG; jogo tem confusão no fim

Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. A súmula do confronto foi simples: Glorioso no ataque e o Galo se defendendo. Apesar do amasso ofensivo, a equipe de Artur Jorge não conseguiu quebrar a defesa do time de Milito, que com um a menos segurou o empate contra o líder. Com o resultado, o carioca vê a vantagem na liderança cair para dois pontos, enquanto o time mineiro se mantém na 11ª posição, com 43 pontos.

Como foi a partida?

O Botafogo tomou o controle da partida logo nos minutos iniciais, empurrando o Atlético-MG para o campo de defesa. Com ritmo intenso na troca de passes e volume ofensivo, o Glorioso acuou o time mineiro, mas não conseguiu a eficácia na finalização para balançar as redes de Éverson. Com um clima tenso no extracampo, as faltas duras roubaram a cena. Clima esquentou entre Deyverson e Barboza, e Mariano e Artur Jorge, mas quem levou a pior foi Rubens, expulso pelo segundo amarelo, depois de um carrinho em Luiz Henrique. Com o Galo bem postado, Thiago Almada chamou a responsabilidade da partida para escapar da marcação, mas apesar da intensidade da equipe de Artur Jorge, ninguém balançou as redes na primeira metade. Foram nova finalizações do Botafogo, contra apenas uma do Atlético.

O segundo tempo seguiu a escrita do primeiro, e o Botafogo encontrou dificuldades para quebrar a linha defensiva atleticana, que com um a menos, passou a atuar com três zagueiros (Paulinho saiu e deu lugar a Igor Rabello). Mesmo com um jogo inteiro no ataque, o líder do campeonato continuou pecando no último chute. Para buscar espaços, Artur Jorge mudou e colocou o time inteiro para frente. Trocou todo o setor ofensivo que passou a atuar com quatro atacantes: Júnior Santos, Jeffinho, Igor Jesus e Matheus Martins. O resultado foi um amasso completo: 24 finalizações a três. Mas, repetindo o filme da partida contra o Cuiabá, não conseguiu quebrar a defesa de um time fechado, e a partida terminou sem gols. Mérito de Gabriel Milito que conseguiu parar a máquina ofensiva carioca.

Ao apito final, o clima que já estava tenso durante o jogo, esquentou. Com discussões acaloradas entre Hulk, Barboza, Luiz Henrique, Marlon Freitas e comissões técnicas, as cenas lamentáveis tomaram conta do Independência. A confusão ultrapassou às provocações e se estendeu para a comissão técnica do Botafogo que entrou em conflito com os seguranças do estádio. Por fim, o tumulto foi dissipado e terminou com a expulsão de Luiz Henrique, que arremessou uma garrafa nos seguranças.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (23), contra o o Vitória, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília), e precisa vencer para não perder a posição no topo da tabela, ameaçada pelo vice Palmeiras, com 67 pontos. Já o Galo encara o São Paulo, no Morumbis, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória depois de oito jogos sem vencer.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 0 Botafogo

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

🥅 Gol:

🟨 Cartões amarelos: Rubens (Atlético-MG); Deyverson (Atlético-MG); Mariano (Atlético-MG); Matheus Mendes (Atlético-MG); Lyanco (Atlético-MG); Barboza (Botafogo; Igor Rabello (Atlético-MG).

🟥 Cartão vermelho: Rubens (Atlético-MG); Barboza (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo);

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Fuchs, Lyanco e Mariano; Saravia, Otávio, Fausto Vera, Zaracho (Paulo Vitor) e Rubens; Paulinho (Igor Rabello) e Deyverson (Hulk).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Jeffinho), Bastos, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique (Matheus Martins); Eduardo (Júnior Santos), Thiago Almada e Tiquinho Soares.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP);

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Éverson, jogador do Atletico-MG, discute com jogador Tiquinho Soares, do Botafogo, durante partida no estádio Independência pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

