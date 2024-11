Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. Apesar do amasso ofensivo, a equipe de Artur Jorge não conseguiu quebrar a defesa do time de Milito, que segurou o empate. Após o confronto, o técnico alvinegro valorizou o ponto conquistado, mas fez críticas à arbitragem e ao adversário.

– Saímos líder novamente, continuamos sem perder. Sabíamos que teríamos um jogo difícil, Atlético-MG é uma equipe boa. Hoje não quis jogar (Atlético-MG), mas conheço o valor da equipe. Dizer que é um ponto e seguimos líderes. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta.

O resultado foi frustrante para a equipe carioca, que finalizou 24 vezes contra apenas três do time mineiro. Mas, além dos três pontos, o duelo valia também como uma preparação para a final da Liberatdores entre os brasileiros, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O técnico português falou sobre o reflexo do jogo para a decisão continental.

– O contexto final vai ter uma envolvência diferente da que tivemos hoje, fosse qual fosse o resultado. Creio que não podemos levar daqui aquilo que vai acontecer no dia 30. As coisas vão ser, seguramente, diferentes para as duas equipes. Eu conheço bem a forma de jogar do Atlético-MG, como se comporta, e as defesas trabalham, com três zagueiros, dois homens na frente, e o Gabriel sabe como nós jogamos. Portanto, há conhecimento deles ao longo de toda temporada. Não me surpreendeu nada porque eles jogaram da mesma forma, fomos mais capazes com mais bolas, na primeira metade. Tivemos algumas oportunidades para finalizar, e teria sido muito diferente se alguma dessas oportunidades tivesse sido concretizada. Tivemos um Atlético-MG que prevíamos ter, principalmente no primeiro tempo, sobre sua postura em campo.

Críticas à arbitragem

– O jogo que tivemos, na minha perspectiva, eu posso avaliar o que nós fizemos, trabalhamos e trazemos para o espetáculo. Mas péssimos, também. Vocês da imprensa poderiam ter um cuidado, perder algum tempo, ou ganhar algum tempo, para poderem perceber aquilo que condiciona também o espetáculo. E, hoje, tivemos uma arbitragem infeliz. Não é aceitável que tenha um jogo constantemente é parado e que tudo se permita para que a partida não flua, não tenha ritmo. E isso tudo condiciona para que se tenha avaliações diferentes sobre o jogo, uma emocional e outra racional. O racional disse que somamos um ponto contra um adversário difícil. O lado emocional diz que era desnecessário tudo isso, porque estamos aqui para jogar, disputar, podemos ganhar, perder ou empatar. Mas infelizmente tivemos uma conivência para que isso pudesse acontecer.

Sobre controle emocional

– Nós teremos adversários que vão nos avaliar em todos os contextos. Hoje, será por ansiedade, amanhã por incompetência, por nervosismo... Vamos colocar as coisas de forma serena. Nós sabemos o nosso caminho. Fomos tentando criar. Temos que valorizar o fato de termos tido uma linha de nove homens dentro da sua grande área, portanto que dificulta as ações. Não podíamos perder o controle do momento defensivo.

O Glorioso segue líder do campeonato nacional, com 69 pontos, mas viu a vantagem para o vice Palmeiras caiu para dois pontos, após do triunfo contra o Bahia, nesta quarta-feira. Agora, o Botafogo encara o Vitória, no sábado (23), para defender a liderança, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

