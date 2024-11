Atlético-MG e Botafogo empataram em 0 a 0, nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. O clima que já estava tenso com a bola rolando, esquentou após o apito final, com discussões entre Hulk e Luiz Henrique, que se tornaram generalizadas e se estenderam para as comissões técnicas. Com o conflito, o camisa 7 acabou sendo expulso já no vestiário.

continua após a publicidade

▶️ Veja o momento em que Luiz Henrique joga garrafa na direção de segurança

▶️ Artur Jorge mantém otimismo para o Botafogo e critica Galo: ‘Hoje não quis jogar’

O jogo inteiro foi repleto de confusões. Após o fim da partida, Hulk e Luiz Henrique discutiram. De acordo com o atacante atleticano, o camisa 7 do time carioca afirmou que o time mineiro "é uma merd*".

Após o duelo, Hulk foi cobrá-lo e tudo virou um bate-boca. Um dos seguranças do Alvinegro, na saída da delegação do Botafogo para os vestiários, afastou e trocou empurrões com um dos seguranças particulares do estádio, gerando uma nova confusão. No empurra-empurra, Luiz Henrique, de longe, arremessou uma garrafa na direção de um profissional da arena. Minutos depois, o árbitro Luis Flávio de Oliveira revisou a confusão no VAR e expulsou LH dentro do vestiário, que desfalca o time contra o Vitória, no próximo sábado (23).

continua após a publicidade

Nas redes sociais, os torcedores criticaram a atitude do jogador de 23 anos. Confira os comentários:

O Glorioso segue líder do campeonato nacional, com 69 pontos, mas viu a vantagem para o vice Palmeiras caiu para dois pontos, após do triunfo contra o Bahia, nesta quarta-feira. Agora, o Botafogo encara o Vitória, no sábado (23), para defender a liderança, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte