Depois da conquista do Brasileirão e Libertadores, o estrelado elenco do Botafogo tem despertado o interesse de clubes tanto do Brasil quanto do exterior. Além de 11 saídas confirmadas, as propostas e sondagens não param de chegar para peças importantes da equipe, assimo com o atacante Júnior Santos. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

▶️ Saiba quem é Cucho Hernández, alvo do Botafogo para substituir Tiquinho

➡️ A pedido de Artur Jorge, Al-Rayyan sinaliza proposta por Gregore, do Botafogo

Destaque na campanha da Libertadores na última temporada, o jogador recebeu sondagens de grandes clubes brasileiros. Além de Palmeiras, que fez uma consulta pelo camisa 11 antes mesmo da virada do ano, mas agora, o Atlético-MG desponta como mais um interessado.

O jogador chegou ao Botafogo na primeira janela de 2023, mas só foi se firmar na equipe titular no início de 2024, quando despontou como artilheiro da competição continental e logo caiu nas graças da torcida. Além de fazer o primeiro gol da equipe no torneio, também marcou o último, consagrando a vitória por 3 a 1 e o título inédito em cima do Atlético-MG.

continua após a publicidade

Apesar de ter sofrido lesões que o tiraram dos gramados por cerca de cinco meses, o jogador ainda terminou o ano como artilheiro da Libertadores, com 9 gols, e do Glorioso, com 20 gols e quatro assistências, em 50 jogos.

Pelo Alvinegro, são 28 gols e oito assistências em 115 partidas disputados. Pela importância do jogador, o clube carioca definiu que só irá negociá-lo US$ 8 milhões (cerca de R$ 49 milhões), segundo o jornalista Jorge Nicola. Apesar do interesse, Palmeiras, Santos e Atlético-MG ainda não formalizaram propostas.

continua após a publicidade

O Galo fez uma consulta para entender condições que envolvem o atacante de 30 anos, que é um desejo do técnico Cuca.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo