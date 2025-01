Depois da conquista do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo prevê um faturamento recorde na história do clube com premiações de competições disputadas em 2024. O Glorioso tem valores para receber de participações em cinco campeonatos, além de vendas de jogadores. Ao todo, a receita anual deve girar em torno de R$ 500 milhões.

Com as premiações dos títulos e a participação na Copa do Brasil e Copa Intercontinental, o Glorioso deve recebeu cerca de R$ 261 milhões. Já pela participação na competição continental, o clube vai receber o valor de R$ 202 milhões, segundo o "Ge". A receita ainda inclui valores de outras vendas, direitos de transmissão, bilheteria e patrocínios.

Nestes valores ainda devem ser acrescentados as vendas e empréstimos de atletas durante a temporada. Foram 17 saídas até a última janela de transferências. Apesar de alguns terem sido liberados sem custos, vendas de jogadores para o exterior devem render uma boa quantidade aos cofres do clube.

Dessa forma, caso a receita prevista se confirme, o Botafogo vai arrecadar uma quantia acima da de 2023, quando o faturamento ficou em R$ 322 milhões, segundo o balanço divulgado pelo clube.

Além disso, a holding de John Textor afirmou, em comunicado feito em outubro pela Eagle Football, que o valor do elenco do Botafogo aumentou de US$ 23 milhões (R$ 132 milhões) no começo de 2022 para US$ 220 milhões (R$ 1,27 bilhão) em 2024.

Apesar do valor recorde, o Alvinegro vem passando por um problema de questão financeira com os jogadores. O clube chegou a atrasar pagamentos de premiações e 13º salários para alguns jogadores, mas parte deles já foram quitados. O clube se manifestou, nesta quinta-feira (9), divulgando que recebeu os valores no dia 27 de dezembro e com os atrasos, definiu que acertaria no dia 17 de janeiro. No entanto, o elenco exige o pagamento para se reapresentar, ou seja, antes do dia 14 deste mês.

