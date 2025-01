Marçal revela que jogador do Botafogo foi parar em psiquiatra em 2023

Nesta terça-feira (10), o lateral Marçal, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo, revelou, em entrevista ao "Charla Podcast", que um jogador do elenco teve problemas psicológicos e precisou de ajuda psiquiátrica durante passagem do treinador Bruno Lage em meados de 2023.

Segundo o jogador, a equipe alvinegra viveu momentos de pressão durante a reta final do Campeonato Brasileiro e com as constantes trocas de treinadores. Marçal revelou que a queda de rendimento do elenco começou durante o período em que o técnico português Bruno Lage assumiu o Alvinegro.

– Esse ano estávamos com trauma do ano anterior, não começamos bem com Tiago Nunes, que bateu muito naquela situação do mental. Para nós, internamente, o que estava acontecendo era óbvio. Teve jogador que terminou ano passado, não vou falar nome, que era dos nossos melhores jogadores, dos que mais jogava, terminou em psiquiatra. Foi sinistro. A pressão total que sentimos, a recaída que tivemos, teve jogador que terminou em psiquiatra. Não tinha vontade de vir treinar, titular absoluto, ele atribuiu muito à passagem do Lage. Falava “não consigo, vejo esse cara…

O lateral seguiu falando sobre o momento da demissão do treinador e fez críticas à diretoria alvinegra.

– Quando o Lage cai, falaram que jogadores pediram. Não. Falei para o (André) Mazzuco (diretor de futebol), “vocês contratam, mandam embora, assumem”. Se falou com um ou dois jogadores, tem estafe gigantesco, posso ter minha opinião, mas foi um negócio pesado. Depois, o que acontece, a direção fica sabendo desse caso, chega nos outros e fala que está complicado, um monte de gente falando complicado. Aí a direção toma essa decisão.

Em seguida, Marçal saiu em defesa do trabalho do treinador, mas fez ressalvas sobre o método utilizado no período.

– Ele é muito bom treinador, está no Benfica, joguei com ele na Inglaterra, mas não era o momento. Não entendeu o momento, o Brasil, o Botafogo vivendo momento delicado – explicou.

Marçal chegou ao Botafogo no início da reformulação promovida pela SAF, em 2022. Ele foi contratado na segunda janela de transferências daquele ano e rapidamente se adaptou. Virou titular absoluto e referência dentro do elenco. Ao fim de 2024, o lateral não teve seu contrato renovado pelo clube. O jogador fica sem contrato e tem algumas ofertas na mesa pensando no futuro.

