Jogadoras do Botafogo serão indiciadas por atropelamento

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Cinco jogadoras do Botafogo serão indiciadas e vão responder por omissão de socorro. As jovens, que têm entre 18 e 20 anos, estavam no carro do influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, no dia 13 de julho, horas após se casar. O processo segue em andamento na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A informação foi divulgada primeiramente pela jornalista Thayná Rodrigues, do "O Globo".

Belarmino, que teve a prisão decretada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, está foragido há quase três meses. O influenciador dirigia uma BMW acima de velocidade ao lado de atletas do sub-20 do Botafogo: Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha).

No dia do acidente, as atletas deixaram uma festa de aniversário com Belarmino, e foram citadas na decisão da juíza, emitida no fim de setembro. O influenciador foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio doloso, quando há a intenção de matar.

