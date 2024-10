Estrangeiros do Botafogo: os cinco melhores da história

Loco Abreu está entre os maiores estrangeiros do Botafogo na história. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Ao longo de sua história, o Botafogo teve o privilégio de contar com jogadores estrangeiros que marcaram época no clube. Esses atletas trouxeram suas qualidades e carisma, ajudando o Glorioso a viver momentos inesquecíveis e conquistando o coração dos torcedores. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Botafogo, que deixaram um legado duradouro em General Severiano.

Top 5 maiores estrangeiros do Botafogo

Fischer

Fischer, conhecido como “El Lobo”, foi um atacante argentino que fez história no Botafogo entre 1972 e 1976. Com seu faro de gol e presença de área, ele rapidamente se tornou um dos maiores artilheiros estrangeiros do Botafogo, marcando 36 gols em 82 partidas. Fischer é lembrado pela torcida alvinegra como um dos estrangeiros que mais contribuíram para o sucesso do time na década de 70.

Ramon Basso

Outro argentino que brilhou com a camisa alvinegra foi Ramon Alfredo Basso, um volante que atuou no Botafogo durante a década de 60. Basso era conhecido por sua habilidade defensiva e por sua capacidade de organizar o meio-campo, sendo uma peça importante na estrutura do time. Ele deixou sua marca como um dos maiores estrangeiros do Botafogo, sendo parte de um período de grande competitividade para o clube.

Seedorf

Clarence Seedorf, o meio-campista holandês, atuou entre 2012 e 2014 e trouxe experiência e qualidade ao time. Com sua técnica apurada, Seedorf ajudou o Botafogo a conquistar uma vaga na Libertadores, sendo um dos maiores estrangeiros do Botafogo.

Loco Abreu

Loco Abreu, o uruguaio carismático, é um dos maiores estrangeiros do Botafogo na história recente. Atuando de 2010 a 2012, Abreu se destacou pela sua personalidade marcante e pelos gols decisivos, incluindo a famosa “cavadinha” que marcou sua passagem pelo clube. Sua relação com a torcida alvinegra é de muito carinho e respeito, e ele é um dos estrangeiros mais icônicos a jogar pelo Botafogo.

Alfredo Gonzalez

Alfredo Gonzalez, o argentino que atuou na década de 30, foi um dos primeiros estrangeiros a se destacar no clube. Como atacante, Gonzalez se tornou um dos artilheiros do time e ajudou a elevar o nível do Botafogo em competições regionais. Ele é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Botafogo, que deixou sua marca nos primórdios do clube.

Esses jogadores representaram diferentes épocas, mas todos contribuíram significativamente para o sucesso do Botafogo. Os estrangeiros do Botafogo trouxeram talento e paixão para o clube, ajudando a construir uma história rica e diversificada em General Severiano.