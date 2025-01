Velório de Léo Batista será na sede do Botafogo, em General Severiano

Ícone do jornalismo e torcedor ilustre do Botafogo, Léo Batista faleceu aos 92 anos, na tarde deste domingo (19), no Rio de Janeiro, depois de um diagnótico de tumor no pâncreas. Extremamente apaixonado por futebol, Léo será velado nesta segunda-feira (20), na sede do Glorioso, em General Severiano.

O velório do jornalista acontecerá das 14h às 16h30 (de Brasília), no Ginásio Oscar Zelaya, casa do basquete alvinegro, e será aberto ao público.

João Paulo Magalhães Lins, empossado como presidente do Botafogo na última semana, prestou sua homenagem ao torcedor ilustre e lamentou a morte de Léo Batista.

– O Botafogo lamenta profundamente a morte do grande alvinegro Léo Batista, um dos maiores nomes da história da comunicação. Em nome do presidente João Paulo Nabuco de Magalhães Lins, o clube presta sua solidariedade aos familiares, amigos e fãs dessa lenda do jornalismo esportivo.

Léo Batista tinha um estilo inconfundível e passou décadas inspirando profissionais. Apaixonado pelo Botafogo, ele sempre fez questão de declarar seu amor pelo Glorioso. Ficaremos com saudade de sua voz marcante e do carisma inigualável.

Obrigado, Léo Batista. Seremos eternamente gratos. Perdemos um grande torcedor.

O time de coração de Léo Batista

O jornalista foi um dos que transmitiram o primeiro jogo da carreira de Mané Garrincha, em 1953. Neste período de sua vida que sua paixão pelo Botafogo começou. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', Léo revelou como se tornou torcedor do alvinegro carioca.

– Estava no Maracanã. Fui assistir a um jogo com alguns amigos, era Fluminense e Botafogo. De repente, o Botafogo começou a jogar melhor, saiu uma jogada bonita e pronto, um golaço do Botafogo. Pulei gritando ‘gol!’. Depois do lance eu parei e pensei: ué, estou torcendo para o Botafogo? Daquele instante em diante acabou, virei Botafogo - contou o jornalista.

