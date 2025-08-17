Escalação: Botafogo definido para encarar o Palmeiras

Com mudanças no time, o técnico Davide Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o duelo com o Palmeiras, neste domingo (17), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. O treinador italiano decidiu poupar alguns jogadores de olho na partida com a LDU, na próxima quinta-feira (21), pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Além de poupar jogadores, Ancelotti também terá que fazer uma mudança por necessidade. Com David Ricardo e Kaio Pantaleão se recuperando de lesões musculares, Marçal será improvisado na zaga ao lado de Alexsander Barboza. Mateo Ponte será o lateral-direito.

Assim, a escalação do Botafogo tem John; Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Santi Rodríguez; Joaquín Correa, Matheus Martins e Nathan Fernandes.

continua após a publicidade

Palmeiras com escalação confirmada para enfrentar o Botafogo

Com a classificação às quartas da Libertadores praticamente garantida após a goleada por 4 a 0 diante do Universitário, pelo jogo de ida das oitavas de final, o Palmeiras entrará em campo com a maioria dos titulares no Nilton Santos. Raphael Veiga, com dores no púbis, é desfalque.

O técnico Abel Ferreira definiu a escalação para o jogo contra o Botafogo com Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

A arbitragem do jogo é de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES).

➡️ Clique aqui para assistir a Botafogo x Palmeiras