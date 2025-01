Mercado da Bola: Botafogo acerta contratação de atacante do futebol europeu

O Botafogo começou a se movimentar no mercado da bola e, apesar das diversas saídas do elenco, tem buscado reposições rápidas para as posições de carência. Com a saída de Luiz Henrique, encaminhado com o Zenit, da Rússia, o Glorioso agiu rápido e fechou a contratação do atacante Artur junto ao clube russo, segundo o "Ge."

O jogador de 26 anos retorna ao Brasil depois de um ano no futebol europeu. Arthur deixou o Palmeiras no início de 2024 rumo ao Zenit, onde atuou por 36 partidas, marcando sete gols e seis assistências. Além do Verdão, o atacante também tem passagem pelo Red Bull Bragantino.

A proposta do Botafogo foi de 10 milhões de euros, cerca de R$ 62,5 milhões, e foi aceita pelo clube russo, que também liberou o volante Wendel para acertar com o Alvinegro. Com o negócio fechado, Artur é esperado no Rio de Janeiro para assinar o contrato nos próximos dias.

O jogador já havia recebido outra proposta para voltar ao futebol brasileiro, do Atlético-MG, recusada pela equipe russa. Artur foi comprado do Palmeiras no início de 2024 por cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na época), e mais 3 milhões de euros em bônus.

Mercado entre Botafogo e Zenit

Depois de encaminhar a compra do volante Wendel junto ao Zenit, o atacante Luiz Henrique é mais um que está próximo de definir o seu futuro. O Glorioso aceitou a proposta do clube russo e encaminhou a venda do jogador, por 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões.

Além do atacante, o Glorioso chegou a um acordo com o zagueiro Jair, do Santos, que está próximo de ser anunciado, além do goleiro Léo Linck, e um acerto com o Dínamo de Moscou pelo meia Bitello. Junto ao Zenit, o Botafogo ainda encaminhou a compra do volante Wendel.

