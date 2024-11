Artur Jorge não gostou de ser questionado sobre a opção de começar a partida com Tchê Tchê no meio-campo do Botafogo. O técnico alvinegro sequer explicou o motivo e disse que a opção foi "porque o treinador quis".

- Não faça isso, escolha outra pergunta. Essa não é a melhor. É a mesma questão da opção. Está me fazendo essa pergunta por qual motivo? Escalei o Tchê Tchê porque quis. Não quero ser grosseiro, mas essa é uma questão difícil de aceitar. Por qual motivo jogou o Tchê Tchê? Porque o treinador quis. Ele é o jogador mais preparado para seguir o plano de jogo. Não vamos apontar individualidades. Quem jogou deu tudo o que tinha. Eu falei isso no intervalo: façam o seu melhor. É o que exijo sempre. Temos a obrigação de dar o melhor sempre. Agora, questionar quem poderia jogar é mais fácil. Entrou quem eu achei que tinha de entrar. Não estou arrependido e tampouco insatisfeito com o rendimento de quem entrou em campo - afirmou Artur Jorge, que saiu em defesa de Tchê Tchê:

- Sobre aquilo que é o comportamento da torcida em relação aos jogadores, eu não sei aquilo que foi feito em relação ao Tchê Tchê. É um profissional exemplar, que trabalha diariamente para ser útil ao Botafogo. Mas é aquilo que eu digo: não é algo que eu posso controlar. Já falei aqui dentro que somos mais capazes, mais fortes, se conseguirmos ter uma capacidade de olhar para o jogo e para toda uma temporada e dizer que valeu a pena. E não desistirmos quando o fim está próximo.

O próximo jogo do Botafogo é contra o Palmeiras, na terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os times estão empatados com 70 pontos. Porém, o Alviverde tem uma vitória a mais em relação ao Alvinegro e, por isso, lidera.