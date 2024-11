Artur Jorge pede para Botafogo ‘desfrutar’ o momento contra o Palmeiras

Precisando da vitória para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Artur Jorge pediu que o Botafogo desfrute do jogo contra o Palmeiras nesta noite, no Allianz Parque.

— É claro que aquilo que nós mais temos em relação a este jogo, e tendo em conta aquilo que é o final do campeonato, duas equipas que estão em primeiro lugar a lutar pelo título, há naturalmente também uma tensão, uma ansiedade para que o jogo comece, mas temos que saber desfrutar destes momentos porque é para isto que trabalhamos também, é para, neste sentido, que esta é uma das tensões boas que o futebol tem, podermos ter estes desafios para podermos lutar pelo título — falou o treinador português em entrevista ao SporTV.

O Botafogo foi ultrapassado pelo Palmeiras após empatar em casa com o Vitória na última rodada. Ambos têm 70 pontos, mas o time paulista leva vantagem nos critérios de desempate - tem uma vitória a mais que os cariocas.

Para ajudar o Botafogo a buscar a vitória nesta terça-feira, às 21h30, fora de casa, o treinador conta com as voltas do lateral esquerdo Alex Teles, do zagueiro Barboza, do atacante Luiz Henrique e do meio-campista Marlon Freitas.

— É uma equipa que se aproxima mais daquilo que tem sido a minha regular utilização, uma equipa que acaba por ter dentro da mesma estrutura os jogadores que estão mais entrosados em relação àquilo que tem sido as primeiras opções, portanto o regresso de jogadores importantes para nós, ao dia de hoje, temos aqui uma equipa muito competitiva — analisou Artur Jorge.

Com três empates consecutivos, Artur Jorge espera que o Botafogo retome nesta noite o bom desempenho que levou o time a liderar o torneio e chegar à final da Libertadores.

— Naturalmente tem algum peso aquilo que foram três jogos com três empates consecutivos. Este será um jogo completamente diferente, espero eu, porque teremos duas equipas a querer ganhar, vamos ser considerados um bom espetáculo de futebol. Espero que, dentro daquilo que são as ambições e os objetivos de cada uma delas, precisamos estar à altura do desafio, precisamos fazer aqui um bom jogo, um bom desafio para podermos também dar a quem nos está a assistir uma boa imagem daquilo que são os dois líderes do Campeonato Brasileiro — finalizou.