Jornalista prevê fracasso do Botafogo em 2024: ‘Ensaia pipocada’

O Botafogo vive semana decisiva na busca de confirmar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Contudo, o jornalista Renato Maurício Prado prevê o fracasso da equipe do técnico Artur Jorge. Para ele, o alvinegro tem chances de terminar o ano sem levatar uma taça.

continua após a publicidade

➡️ Campeonato Carioca começa em 11 de janeiro e terá finais na Data Fifa

➡️ Palmeiras monta telão atrás de palco para duelo contra o Botafogo

Ao analisar o caso, o comunicador citou os últimos resultados ruins do clube carioca. O Botafogo não vence no Brasileiro há três rodadas, tendo apenas empates contra o Cuiabá (em casa), Atlético-MG (fora) e Vitória (também em casa). O retrospecto fez o time perder a liderança do Brasileiro na reta final.

- Botafogo ensaia pipocada pior que a do ano passado. Ainda não há nada decidido, e o Botafogo continua com chances de repetir o fantástico Flamengo de 2019, conquistando Brasileiro e Libertadores na mesma temporada. Mas precisará recuperar o lado psicológico e o bom futebol, que desapareceu, para ganhar ao menos um dos títulos. Se deixar escapar ambos, o pesadelo será pior que o do ano passado - disse o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Finais do Botafogo

A primeira "final" do Alvinegro acontece nesta terça-feira (26). A equipe de Artur Jorge enfrenta o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes somam 70 pontos, mas o Alviverde lidera a competição por ter uma vitória a mais na campanha. O resultado do confronto direto entre os clubes pode ser primordial para a conquista do título do campeonato nacional.

Por outro lado, na mesma semana, no sábado (30), o Botafogo volta a ter uma decisão na temporada. O Glorioso decide a final da Libertadores de 2024 contra o Atlético-MG, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade