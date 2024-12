Com uma temporada gloriosa em 2024, o Botafogo encerra o ano com dois dos maiores títulos do futebol brasileiro e um futuro com algumas incertezas. A principal delas é a permanência de Artur Jorge para 2025. O técnico tem recebidos propostas de alguns clubes nos últimas meses e teve seu nome ligado al Al-Rayyan, do Catar.

continua após a publicidade

➡️ Marlon Freitas exalta ano do Botafogo, mas lamenta Intercontinental: ‘Não era para nós’

▶️ Eleições no Botafogo: veja tudo o que você precisa saber

Após a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, o português evitou dar detalhes sobre seu futuro no Alvinegro, enquanto alguns impasses com o clube influenciaram na decisão. Em evidência no mercado depois das conquistas da Libertadores e Brasileirão, clubes se mostram dispostos a pagar a multa do treinador, que gira em torno de 2 milhões de euros, R$ 12,5 milhões na cotação atual.

De volta à Braga, em Portugal, para o seu período de férias, Artur Jorge voltou a falar sobre o seu futuro no Botafogo em entrevista à agência Lusa e se esquivou do interesse de outras equipes.

continua após a publicidade

– Tenho tentado abstrair-me um bocadinho de tudo isso (propostas de outros clubes), porque o meu foco, a minha ligação e o meu compromisso para com o Botafogo são a minha realidade. No meu pensamento, está poder dar o meu melhor e pensar no Botafogo.

O treinador tem contrato com o clube alvinegro até dezembro de 2025 e se mostrou identificado com o time brasileiro desde a sua chegada, em abril de 2024. À frente da equipe, foram55 partidas, com 32 vitórias, 14 empates e apenas nove derrotas.

continua após a publicidade

– Há uma grande paixão minha por aquilo que é ser Botafogo, porque me identifiquei com os valores, com a causa. Fiz de tudo para que me pudesse ser reconhecido um papel de ligação forte àquilo que é a conquista, a ambição, a determinação, o sofrimento de tudo aquilo que é ser Botafogo, para que possamos continuar e fazer um trabalho como fizemos este ano.

O português deve se reunir com John Textor, dono da SAF alvinegra, para definir bônus e bater o martelo sobre seu futuro. O técnico confirma que uma decisão será tomada apenas após o fim das suas férias, em janeiro.

– O meu futuro é ter contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Em janeiro, vamos ver aquilo que vamos decidir e começar o nosso trabalho para a próxima temporada – explicou Artur Jorge.

➡️ Acompanhe em tempo real com o Lance! o vai e vem do mercado, as notícias, rumores, acertos e todas as informações no mercado da bola

O Botafogo acredita na permanência de Artur Jorge no comando técnico para a próxima temporada. O clube volta a campo no Campeonato Carioca, no dia 11 de janeiro de 2025, contra o Maricá, no estádio Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo