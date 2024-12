Eleições no Botafogo: veja tudo o que você precisa saber

Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o Botafogo ainda tem mais um compromisso antes de encerrar o melhor ano da história do clube com chave de ouro. Nesta quinta-feira (19), acontece a eleição presidencial do Alvinegro, em General Severiano, a partir das 9h (de Brasília), para eleger o novo mandatário do clube associativo para o próximo triênio.

O presidente Durcésio Mello está à frente do clube desde o início de 2021 e comandou a venda da SAF, quando o futebol foi adquirido por John Textor. Agora, o eleito terá responsabilidades com clube social e esportes olímpicos. Além disso, o associativo ainda tem uma parcela de 10% do futebol.

A votação será realizada de forma híbrida e apenas sócios aptos, aqueles que estão em dia com suas contribuições, poderão ter acesso à plataforma online para votar ou ir até a sede em General Severiano depositar seu voto na urna eletrônica. A apuração dos votos acontece após o encerramento, marcado para às 20h (de Brasília).

Chapas dos candidatos

O Botafogo terá duas chapas concorrendo à presidência nesta quinta-feira (19). A "Orgulho Alvinegro", com Vinícius Assumpção como presidente e Tom Meirelles como vice. Vinícius teve um rompimento de ideias com Durcésio que levou o mandatário a apoiar a candidatura da outra chapa. e propõe a preservar e ampliar a boa relação com a SAF e manter o profissionalismo e transparência. Fora isso, também quer fazer projetos estruturais no clube e nos esportes olímpicos.

Já a chapa "Os Escolhidos" tem João Paulo Magalhães Lins para a presidência e André Silva como vice. A chapa se propõe a manter a boa relação com John Textor e os executivos da SAF. Além disso, visa aumentar as fontes de receitas do clube social e construir uma nova área de convívio dentro do clube.

