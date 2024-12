O Botafogo encerrou 2024 se forma histórica e com o sentimento de 'quero mais' para a próxima temporada. Depois de se consagrar campeão do Brasileirão e da Libertadores, a meta agora, é focar no Super Mundial de Clubes, que acontece pela primeira vez em meados de 2025. Em evento beneficente, Marlon Freitas celebrou o ano glorioso e revelou que 'ainda não caiu a ficha' depois do feito histórico.

– Foi um grande ano. A gente fez um ano muito bom. Conquistas, um jogo muito ofensivo também. A gente mereceu, mereceu muito por tudo que a gente fez durante toda a temporada. Em relação a quem vai sair, quem saiu, quem vai chegar, isso aí é diretoria. A gente precisa desfrutar do momento. Eu ainda não estou tentando entender um pouco isso tudo que está acontecendo, a dimensão disso tudo, que é ganhar um Brasileiro e uma Libertadores. Eu ainda tomei aérea, mas estou desfrutando de cada dia, cada momento. Foi um feito histórico. Só três equipes, se eu não me engano, conseguiu esse feito.

Apesar do ano histórico, o elenco alvinegro já tem algumas saídas confirmadas e algumas pendências para o planejamento de 2025. Peças importantes, como Thiago Almada, não vão permanecer para a próxima temporada. Mas, para Marlon Freitas, a expectativa é manter o nível.

– Em relação ao próximo ano, assim como o Botafogo se preparou bem para essa temporada, acredito que vai se preparar também para a próxima. E quem sair, a gente só deseja coisas boas. Fez parte de um ano histórico. E aqueles que vão chegar também vão fazer parte de uma grande família, que é a família Botafogo.

Depois de conquistar o Brasileirão, a delegação do Glorioso viajou na mesma noite para disputar a Copa Intercontinental, no Catar, contra o Pachuca, do México, apenas três dias depois. Com o desgaste físico do elenco, o resultado não foi como o imaginado. Derrota por 3 a 0 para os mexicanos e uma eliminação precoce. Para o capitão, a logística corrida e a falta de descanso impactou para um melhor desempenho na competição.

– Cara, muito difícil. Como eu falei, cada três dias a gente jogando. Jogamos um jogo de Campeonato Brasileiro, nos deu o título, depois a gente foi festejar. Logo em seguida a gente foi viajar também, muito cansativo. Era muito difícil. Uma situação muito complicada também, de logística, enfim. Mas assim, não era para nós. Aquilo que era para o Botafogo, o Botafogo conquistou, o Botafogo ganhou. E é isso. Vamos desfrutar com aquilo que a gente ganhou. Infelizmente o Mundial não deu certo, mas foi um ano histórico, foi um ano mágico.

Agora, o foco do Botafogo é o principal torneio de clubes do mundo, que faz sua estreia em junho de 2025: o Super Mundial de Clubes. Ao Lance!, o camisa 17 projetou a competição.



– E a gente precisa desfrutar desse momento. Ano que vem tem Super Mundial, e a gente vai se preparar bem, vai se reforçar bem. Para a gente poder fazer um grande ano.

