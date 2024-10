Ex-jogador aponta culpado em gol do Criciúma sobre o Botafogo: ‘Deu mole’

Felipe Vizeu empatou o jogo para o Criciúma contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo deixou escapar a vitória contra o Criciúma nos acréscimos do jogo desta sexta-feira (18), no Maracanã. Aos 48 minutos do segundo tempo, Felipe Vizeu deixou tudo igual em gol de cabeça. Para o comentarista e ex-jogador Ramon Motta, Gregore errou na jogada.

- Cruzamento excelente do Bolasie, mas o Gregore deu mole, errou o tempo de bola. O Vizeu, que não tem nada com isso, é um homem de área e colocou a bola no gol no final - comentou Ramon durante a transmissão do "Premiere".

O Botafogo havia aberto o placar aos 45 minutos do segundo tempo, com o atacante Tiquinho Soares. No entanto, o Criciúma deixou tudo igual três minutos depois. Vizeu recebeu cruzamento nas costas de Gregore e, sozinho, tocou para o gol, dando números finais à partida.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança, com 61 pontos, mas deixou escapar a oportunidade de ampliar a vantagem na ponta. O vice-líder Palmeiras entra em campo no domingo (20), contra o Juventude, e pode diminuir a diferença para um ponto em caso de vitória.