Comentarista de arbitragem analisa polêmica de Botafogo x Criciúma e cita regra

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 23:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol do zagueiro Barboza, que daria a vitória ao Botafogo sobre o Criciúma, foi anulado e causou revolta em jogadores do Alvinegro em campo. Atletas partiram para cima do assistente, que marcou a infração em campo. Contudo, para a ex-árbitra Nadine Basttos, a arbitragem acertou ao invalidar o gol.

No último minuto de jogo, após uma confusão dentro da área, Barboza tocou para o gol. O assistente, contudo, agitou a bandeira e sinalizou a infração na jogada. Após análise do VAR, o árbitro alegou toque da bola no braço do zagueiro e marcou a falta. A comentarista do SBT explicou o lance.

- De acordo com a analista de arbitragem do SBT, Nadine Basttos, o assistente acertou com convicção. A bola pega no braço de Alexander Barboza e ele imediatamente faz o gol. Pela regra atual, o gol tem que ser anulado, ainda que o toque tenha sido acidental - escreveu o perfil da emissora nas redes.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança, com 61 pontos, mas deixou escapar a oportunidade de ampliar a vantagem na ponta. O vice-líder Palmeiras entra em campo no domingo (20), contra o Juventude, e pode diminuir a diferença para um ponto em caso de vitória.