Artur Jorge exalta vitória do Botafogo sobre o Palmeiras: ‘Estamos vivos’

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, exaltou a vitória contra o Palmeiras por 3 a 1, na noite desta terça-feira (26), fora de casa. Para o treinador, o time carioca mereceu os três pontos conquistados no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vence Palmeiras fora de casa e reassume liderança do Brasileirão

— Fomos uma equipe muito competente durante os 90 minutos. Uma equipe que procurou aquilo que era para nós um objetivo, que era ganhar o jogo. Uma vitória muito importante para nós, porque nos permite voltar ao primeiro lugar. Temos ainda mais seis pontos em disputa e temos que continuar a trabalhar de uma forma tal e qual como hoje porque vamos ter também rivais muito fortes. Hoje, nós tivemos um adversário muito difícil, que tem dado uma luta tremenda. Hoje, só poderia ser assim. Só tendo um Botafogo deste nível seria possível vencer como nós vencemos. Quero dedicar a vitória para a nossa torcida, pois merecia isso, desfrutar deste momento. Depois de algumas dúvidas, provavelmente, hoje, mostramos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar. Foi uma resposta tremenda de uma equipe que se comportou em um nível muito alto — analisou Artur Jorge.

Com a vitória, o Botafogo assumiu novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Com 73 pontos, o time tem três a mais que o Palmeiras, que volta à segunda posição da tabela.

continua após a publicidade

Artur Jorge em entrevista coletiva (Foto: Isabelle Favieri / Lance!)

— Eu não estou com pressão nenhuma, confesso. Estou vivendo uma aventura que tem sido extraordinária. Percebo a ansiedade do torcedor, muitos anos à espera de ganhar um título. Mas não se pode aliviar a pressão ainda. Temos sábado um troféu para disputar, uma Libertadores, coisa inédita para o nosso clube. Depois, temos os tais seis pontos para disputar, sendo que quatro bastam. Mas não dá para descansar. Ainda não é o momento de relaxar. Temos que estar confiantes, serenos do trabalho que fazemos. Hoje, foi uma prova disso mesmo. Colocamos muita coisa no seu lugar. Mas ainda falta. Então, até as coisas fecharem, temos que estar alertas e dar o nosso melhor. Há, de fato, troféus e títulos para ganhar e temos que ganhar os jogos que dão esses títulos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo



Antes de voltar suas atenções para o Brasileirão, o Botafogo agora pensa somente no Atlético-MG, rival na final da Libertadores, no próximo sábado.

continua após a publicidade

— Sempre falei que a equipe estava mentalmente bem e disposta a dar até a última gota de suor pelos resultados. Nem sempre é por desempenho nosso. Foi um bom jogo para mostrar que são as duas melhores equipes do Brasileiro. Fomos bem, mostramos a qualidade e a capacidade que temos e, sobretudo, o objetivo que tem. Não temos dúvida. Não foi surpresa para mim o que fizemos aqui, os jogadores estavam dispostos a isso e falaram "ok, vamos fazer" — finalizou o comandante alvinegro.

Depois da final da Libertadores, o Botafogo vai encarar o Internacional e o São Paulo nas últimas duas rodadas do Brasileirão.